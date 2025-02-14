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LTN經濟通》尖牙股的恩怨 CEO彼此看不順眼

2025/02/14 07:10

Meta執行長札克柏格（右）和蘋果執行長庫克（左）相互看不順眼，早就已經是「公開的秘密」。（美聯社）Meta執行長札克柏格（右）和蘋果執行長庫克（左）相互看不順眼，早就已經是「公開的秘密」。（美聯社）

庫克先攻擊FB搜集個資 激怒札克柏格

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Meta執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）和蘋果執行長庫克（Tim Cook）相互看不順眼，早就已經是「公開的秘密」，至少從2014年開始，這2大科技巨頭就一直在打口水仗，對對方的產品和商業模式相互指責，在這長達10年的糾葛中，雙方鬥爭不斷升級，甚至上演到法律糾紛，這也不免讓人想問，Meta與蘋果之間究竟發生了什麼事情？搞得雙方會如此水火不容？

《商業內幕》報導，札克柏格和庫克的不合，可追溯到2014年時，當時庫克接受美國知名主持人羅斯（Charlie Rose）專訪，涉及數據隱私等一系列主題。在這次訪談中，庫克支持蘋果對數據隱私的承諾，同時譴責Google和Facebook等公司的商業模式。庫克認為，若一家公司主要靠收集大量個人數據來賺錢，那麼使用者有權感到擔憂，應該要真正了解數據流向何方。

在這之後，庫克在蘋果專用的隱私網站上發表公開信，重申了他的立場，稱「當線上服務是免費的，使用者就不是顧客，而是商品。」而庫克的言論激怒了札克柏格，札克柏格稱庫克的這些說法「荒謬」，顯得對庫克的言論感到明顯不滿，並嚴厲批評蘋果產品價格昂貴。

札克柏格同年接受《時代》雜誌採訪時，就反諷蘋果以高價產品剝削消費者：「讓我感到沮喪的是，越來越多的人似乎把廣告業務模式，與某種程度上與客戶利益不一致劃上等號。我覺得這是最荒謬的觀念。你認為因為你向蘋果付費，所以你就與他們的利益一致嗎？如果你真的和他們利益一致，那他們應該讓他們的產品便宜很多才對！」

札克柏格和庫克的不合，可追溯到2014年時的數據隱私問題。（美聯社）札克柏格和庫克的不合，可追溯到2014年時的數據隱私問題。（美聯社）

札克柏格曾下令團隊禁用iPhone

而到了2018年，一名吹哨者揭露了諮詢公司劍橋分析（Cambridge Analytica）在未經同意的情況下，收集了5000萬名Facebook用戶的數據，此事引起後續發展。

庫克就被問到，如果他處於札克伯格的位置，會怎麼做？結果庫克酸溜溜地回說：「我根本不會讓自己陷入這種處境。」更批評Facebook應該在用戶數據問題上自行加強監管，不過庫克也補充說：「但我認為現在已經太晚了。」庫克也重申了Facebook將用戶視為產品的立場。

札克柏格後來反擊，駁斥了關於Facebook不專注於服務用戶的說法，並再次批評蘋果對其產品定價過高的狀況。據《紐約時報》2018年11月的報導，庫克的言論激怒了札克柏格，札克柏格還下令管理團隊放棄使用iPhone，改用Android手機。儘管Facebook後來澄清《紐約時報》的部分報導內容，但並沒有否認札克柏格和庫克之間存在矛盾，Facebook更在聲明中稱：「我們長期以來鼓勵員工和高層使用Android手機，因為它是全球最受歡迎的操作系統。」

Facebook在2018年陷入劍橋分析數據醜聞，讓札克柏格陷入危機，結果庫克回說：「我根本不會讓自己陷入這種處境。」（法新社）Facebook在2018年陷入劍橋分析數據醜聞，讓札克柏格陷入危機，結果庫克回說：「我根本不會讓自己陷入這種處境。」（法新社）

蘋果App Store陷壟斷爭議 札克伯格補一腳

而在2020年8月時，蘋果因App Store政策面臨批評時，札克伯格也加入了這場爭論。在當時，蘋果因其App Store的購買中，抽取30%的費用，而受到美國國會的反壟斷審查，還遭到應用程式開發者的強烈批評。據BuzzFeed News的報導，札克伯格後來在一次全公司會議中公開批評蘋果，稱呼蘋果為「守門人」，形容蘋果對於手機上能安裝的應用程式，具有「獨特的壟斷控制」，更認為App Store阻礙了創新和競爭，讓蘋果能夠收取壟斷性的租金。

札克柏格2021年在電話財報會議上也對蘋果發表了強烈批評，指責蘋果經常干預Facebook應用程式的運作，認為蘋果提出了「具有誤導性的」隱私聲明。札克柏格指出，因為蘋果越來越依賴服務業務來推動增長，因此「蘋果有充分的動機利用其平台主導地位，干預我們的應用程式及其他應用程式的運作。」

在2021年4月，蘋果推出 iOS 14.5更新，讓Facebook 付出了高昂的代價，使雙方戰火達到高峰。 iOS 14.5更新代表蘋果公司上線全新的隱私追蹤機制，用戶可以選擇是否提供給 App、網站廣告追蹤資訊，而此舉讓Facebook估計恐在2022年損失高達100億美元。

iOS 14.5帶來全新的隱私追蹤機制，用戶可以選擇是否提供給 App、網站廣告追蹤資訊。（圖擷取自蘋果官網）iOS 14.5帶來全新的隱私追蹤機制，用戶可以選擇是否提供給 App、網站廣告追蹤資訊。（圖擷取自蘋果官網）

雙方積怨已深 AI合作無疾而終

而在VR和AR上也是，2024年2月蘋果推出售價3499美元的Vision Pro，札克柏格很快就做出批評，宣稱Meta的Quest不僅價格便宜7倍，整體功能的表現也更優越，對大多數人來說會更有價值。

雙方的最新鬥爭是時下最夯的人工智慧（AI）。市場原先傳聞，蘋果擬結盟Meta，欲將Meta的生成式AI模型與蘋果最新發布的AI系統做整合，但根據《彭博》在2024年6月的報導中指出，蘋果已拒絕與Meta合作。消息人士指出，蘋果與Meta僅在3月進行了簡短的會談，而兩家公司並未討論在AI合作夥伴關係中使用Meta的Llama聊天機器人，合作對話也尚未進入任何正式階段。

蘋果並沒有積極計劃整合Meta推出的通用大型語言模型Llama的意願，而蘋果也決定不再推進正式的Meta討論，主要是因為認為Meta對用戶的隱私保護做得不夠嚴實，況且蘋果以往一直批評Meta的技術，若將其Llama整合到iPhone，有如打臉自己過去的評論。

蘋果並沒有積極計劃整合Meta推出的通用大型語言模型Llama的意願。（路透）蘋果並沒有積極計劃整合Meta推出的通用大型語言模型Llama的意願。（路透）

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