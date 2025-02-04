時薪上看8300元！3項需求大增的行銷技能曝光

在自由職業平台Upwork上，有些技能幾乎總是供不應求。示意圖。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在自由職業平台Upwork上，有些技能幾乎總是供不應求，而對於希望將公關與溝通技能變現的自由工作者來說，該機構列出了2025年3項需求增長最快的行銷技能，包含展示型廣告（Display Advertising）、廣告系列管理（Campaign Management）和電子郵件行銷（Email Marketing）。

《CNBC》報導，首先是展示型廣告，這項技能專注在網頁橫幅或YouTube等平台上的展示型廣告，Upwork研究所執行董事莫納漢（Kelly Monahan）說，這項技能的需求可能會持續增長，原因在於「社群媒體的普及，以及消費者的行為模式，越來越多人長時間使用網站和手機應用程式」。企業正在努力吸引這些平台上的使用者注意力。這類專家在 Upwork 上的時薪，最高可達 210 美元（約6989元新台幣）。

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至於廣告系列管理，則是除了展示型廣告，還包含社群媒體貼文、傳統媒體報導等各種形式。莫納漢指出：「不管是 Instagram、YouTube 還是 TikTok，無論人們在哪個平台上，企業都需要有人負責管理品牌的曝光度，以及行銷活動的推廣與廣告投放。」而這就是廣告系列管理人員的工作。在 Upwork 上，廣告系列管理人員的時薪最高可達 250 美元（約8321元新台幣）。

最後是電子郵件行銷。莫納漢表示，電子郵件行銷並不是一項新技能，但由於電子報的興起，以及電子郵件仍然是主要的溝通方式，因此該技能的需求持續旺盛。而電子郵件行銷人員負責為客戶設計電子郵件行銷活動，同時追蹤客戶數據，並尋找潛在客戶。在自由職業平台Fiverr上，電子郵件行銷每項專案的收費最高可達 590 美元（約19638元新台幣）。

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