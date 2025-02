川普又變了！暫緩對加墨徵收關稅1個月 對中徵稅如期生效

加拿大總理杜魯道(右)透露與美國總統川普就關稅問題達成協議。(美聯社資料照)

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普3日宣布,與墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)進行「友好交談」後,即刻暫停對墨西哥徵稅。數個小時後,加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)也在社群平台X上透露,川普將原計畫從週二起對加拿大產品徵收25%關稅的生效日期推遲至少30天。川普將在近日與中國國家主席習近平會談,但對中國徵收的10%關稅仍將在週二生效。

綜合外媒報導,上週六,川普宣布對墨西哥和加拿大進口商品徵收25%的關稅,譴責墨西哥和加拿大在打擊販毒及對於非法移民方面處理不力,並對中國進口商品徵收10%關稅,自本週二生效,加拿大隨即宣布以同等的關稅反擊,墨西哥也表示進行報復。週一,川普和墨西哥總統薛恩鮑姆幾乎同時宣布,美國將暫停徵收關稅一個月。

川普表示,他和薛恩鮑姆進行一次「親切談話」後,達成一項臨時協議,墨西哥同意增派1萬名士兵到與美國接壤的邊境,以阻止芬太尼和非法移民流入美國,川普則將在實施承諾的關稅之前,給予墨西哥一定形式的寬限期。

川普週一也表示,已與加拿大總理杜魯道首次通話,討論關稅問題,過程非常順利。隨後不久,杜魯道在X上發文表示,川普提議對加拿大商品徵收關稅暫停至少30天。

杜魯道表示,加拿大正在實施耗資13億美元的邊境計畫,用新的直升機、技術和人員加強邊境,及與美國夥伴的協調,並增加資源以阻止芬太尼流入。近1萬名一線人員正在並將繼續致力於保衛邊境。此外,加拿大也做出新承諾,任命一位芬太尼問題特別專員,將把販毒集團列為恐怖份子,確保全天候監視邊境,成立加美聯合打擊部隊,打擊組織犯罪、芬太尼和洗錢活動。此外,他還簽署了有關有組織犯罪和芬太尼的新情報指令,將提供2億美元的支援。在共同合作期間,擬議的關稅將暫停至少30天。

川普則在真相社交(Truth Social)證實,將暫停實施對加拿大進口產品徵收關稅至少30天。川普表示,是為了看看是否能夠與加拿大達成最終的經濟協議,加拿大同意確保北部邊境安全,並杜絕芬太尼等致命毒品的禍害。

