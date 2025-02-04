川普關稅大棒暫緩！道瓊跌幅縮 台積電ADR重挫4.55％

週一美股多下跌。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普開啟關稅大戰，週一美國主要股指開低，但川普宣布推遲對墨西哥徵收關稅一個月，加拿大總理杜魯道也稱，川普將關稅計畫生效日期推遲至少30 天，股市收復最初的大量跌幅，華爾街恐慌指數VIX觸及一週來最高，也隨之下跌。道瓊工業指數終場下跌122.75點、0.28%，標普500和那斯達克指數分別下挫0.76%、1.20%，費城半導體指數跌幅達1.82%，台積電ADR跌4.55%，收在199.80美元。

綜合外媒報導，川普表示，在墨西哥同意派遣1萬名國民警衛隊成員，加強其北部邊境以阻止非法毒品（特別是芬太尼）流入後，他已暫停對墨西哥徵收關稅一個月。

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川普上週末對加拿大和墨西哥進口商品徵收25%關稅，對中國商品徵收10%的關稅，消息引發全球股市大規模拋售。墨西哥總統薛恩鮑姆在與川普通話後發布貼文，似乎讓投資者平靜了下來。薛恩鮑姆寫道「我們與川普總統進行了良好的交談，非常尊重我們的關係和主權，我們達成一系列協議」。

川普隨後在「真相社交」證實這項臨時協議。他寫道，這是一次非常友好的談話，薛恩鮑姆同意立即向美墨邊境派遣1萬名墨西哥部隊，並補充說，有關更永久性協議的談判將在本月繼續進行。

麥格理全球外匯和利率策略師威茲曼（Thierry Wizman）認為，對美國盟友（加拿大、墨西哥）徵收永久性關稅是不太可能的，因為讓步是讓川普解決問題的一種更簡單的方式，而川普喜歡交易，政治和市場壓力也將迫使各方讓步，就像2018年那樣。

道瓊工業指數下跌122.75點或0.28%，收44421.91點。

那斯達克指數下跌235.49點或1.2%，收19391.96點。

S&P 500 指數下跌45.96點或0.76%，收5994.57點。

費城半導體指數下跌91.04點或1.82%，收4924.81點。





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