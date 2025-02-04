川普出手！成立美國首個主權基金 TikTok首當其衝

美國總統川普3日於白宮橢圓形辦公室簽署行政命令，成立美國首個主權財富基金，財政部長貝森特（左）與商務部長魯特尼克（右）出席簽署儀式。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普3日簽署行政命令，成立美國首個主權財富基金（sovereign wealth fund），此基金將投資高速公路、機場、製造業中心和醫學研究等領域。川普並暗示，可能將中國短影音平台TikTok納入其投資組合。

《紐約郵報》報導，川普在白宮簽署文件時表示，美國作為大國，理應擁有主權財富基金。他以TikTok為例，表示美國可能對其採取行動，並將其納入該基金。「我們有很多選項」川普說，「TikTok只是一個例子。」

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川普上週五宣布將對中國進口商品加徵10%關稅，以阻止芬太尼（fentanyl）流入美國。他暗示，若中國從TikTok撤資，則可能避免此關稅。TikTok目前在美國擁有約1.7億用戶。

目前全球最大、最富有的主權財富基金，主要由中國、挪威和中東等石油資源豐富的國家持有。關於美國新基金的資金來源，川普曾在紐約經濟俱樂部的競選活動中表示，資金將來自關稅和其他措施，並預測美國的主權財富基金規模最終將趕上沙烏地阿拉伯。

負責此計畫的財政部長貝森特（Scott Bessent）和商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也發表了簡短談話。貝森特表示，該基金將在未來12個月內啟動，將美國資產負債表上的資產變現。盧特尼克則表示，美國政府的規模和業務範圍應為美國公民創造價值，例如，購買COVID疫苗的同時，也應持有相關公司的股權。

根據統計，目前全球最大的主權財富基金是挪威的「政府年金全球基金」（Government Pension Global Fund），規模達1.7兆美元（約合新臺幣 56.13 兆元），去年的獲利高達2224億美元（約合新臺幣 7.34 兆元），主要來自北海（North Sea）石油收益的再投資。中國、香港、阿布達比和科威特政府所擁有的主權財富基金，資產規模也都超過1兆美元，沙烏地阿拉伯和新加坡的基金規模也名列前茅。

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