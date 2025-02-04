墨西哥點頭派兵封殺毒品販運 川普：25％關稅暫緩1個月

川普宣布，課徵墨西哥產品25%新關稅暫停1個月生效。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普3日表示，在墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）同意立即派遣1萬名部隊前往美墨邊界，以防止毒品販運至美國後，他暫緩對墨西哥進口產品課徵25%新關稅1個月。

川普在社群平台發文說，在暫停期間，兩國將在美國國務卿魯比歐、財政部長貝森特、商務部長盧特尼克，以及墨西哥高階代表的帶領下，就關稅問題進行協商；「我期待與總統薛恩鮑姆參與那些談判，努力達成兩國之間的協議」。

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在該關稅生效數小時前，川普宣布暫停此措施。兩天前，川普簽署行政命令，自4日起對墨西哥與加拿大進口產品課徵25%，對中國進口產品課徵10%關稅。

川普在其社群平台「真相社交」（Truth Social）上發文表示，3日上午他與薛恩鮑姆進行電話交談。

他們兩人都表示，派往美墨邊界的1萬名墨西哥國民衛隊將執行阻止毒品，特別是致命的芬太尼從墨西哥販運的任務。川普也寫道，墨西哥部隊將遏制移民進入美國。

薛恩鮑姆在X社群平台上揭示該暫停措施。她說，「我們與川普總統有良好交談，對雙方關係與主權抱持很大尊重」。她也寫說，「美國承諾採取行動，阻止威力強大的武器販運至墨西哥」。

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