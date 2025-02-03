外媒：台積電是長期投資者必買股票 有兩大理由

DeepSeek的AI模型不會影響台積電的發展軌跡。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體The Motley Fool報導，最近席捲全球的DeepSeek R1 模型為人工智慧投資理論帶來了阻礙，這對台積電來說是件大事嗎？或者長遠來看並沒問題？Keithen Drury撰文指出，儘管DeepSeek 的 R1模型是一項真正的創新，但它並不影響投資台積電的長期可行性，其次，在近日股價大跌下，仍可逢低買進。

看好台積電的兩大理由首先是，DeepSeek的AI模型不會影響台積電的發展軌跡。

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DeepSeek在其生成式AI模型中發現的最大突破，是可以提高訓練效率，從而減少對運算能力的需求。市場認為這意味著公司需要購買更少的運算能力來處理這些模型，但這並不是正確的看待問題的方式。

相反地，人工智慧支出可能會以相同的速度繼續，但模型將變得更有效率。隨著模型更有效率、訓練能力增強，創新和實用性的步伐將會加快，從而加速所有這些人工智慧投資的回報期。

無論如何，這並不會影響投資台積電的論點，因為它可以透過製造用於訓練這些AI模型的GPU晶片，或為最終用戶製造運行的AI模型的設備中使用的晶片而受益。

由於台積電幾乎是所有領域的頂級供應商，因此前景仍然光明。因此投資者應該考慮利用股價下跌的機會買進；這樣的購買機會並不常有。

此外，在DeepSeek模型報告之後，幾乎所有人工智慧股票在周一遭到拋售，台積電股價較歷史最高價下跌了約10%，這代表著巨大的投資價值，尤其是當該公司的本益比為29倍。

對於台積電預期實現的成長而言，這個股價相當便宜。該公司管理層預計未來五年將實現強勁成長，預計全公司營收將實現20%的複合年增長率 （CAGR）。預計人工智慧相關硬體將獲得更好的成長，管理層預計未來五年的複合年增長率將達到45%。

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