晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

外媒：台積電是長期投資者必買股票 有兩大理由

2025/02/03 21:57

DeepSeek的AI模型不會影響台積電的發展軌跡。（彭博）DeepSeek的AI模型不會影響台積電的發展軌跡。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體The Motley Fool報導，最近席捲全球的DeepSeek R1 模型為人工智慧投資理論帶來了阻礙，這對台積電來說是件大事嗎？或者長遠來看並沒問題？Keithen Drury撰文指出，儘管DeepSeek 的 R1模型是一項真正的創新，但它並不影響投資台積電的長期可行性，其次，在近日股價大跌下，仍可逢低買進。

看好台積電的兩大理由首先是，DeepSeek的AI模型不會影響台積電的發展軌跡。

DeepSeek在其生成式AI模型中發現的最大突破，是可以提高訓練效率，從而減少對運算能力的需求。市場認為這意味著公司需要購買更少的運算能力來處理這些模型，但這並不是正確的看待問題的方式。

相反地，人工智慧支出可能會以相同的速度繼續，但模型將變得更有效率。隨著模型更有效率、訓練能力增強，創新和實用性的步伐將會加快，從而加速所有這些人工智慧投資的回報期。

無論如何，這並不會影響投資台積電的論點，因為它可以透過製造用於訓練這些AI模型的GPU晶片，或為最終用戶製造運行的AI模型的設備中使用的晶片而受益。

由於台積電幾乎是所有領域的頂級供應商，因此前景仍然光明。因此投資者應該考慮利用股價下跌的機會買進；這樣的購買機會並不常有。

此外，在DeepSeek模型報告之後，幾乎所有人工智慧股票在周一遭到拋售，台積電股價較歷史最高價下跌了約10%，這代表著巨大的投資價值，尤其是當該公司的本益比為29倍。

對於台積電預期實現的成長而言，這個股價相當便宜。該公司管理層預計未來五年將實現強勁成長，預計全公司營收將實現20%的複合年增長率 （CAGR）。預計人工智慧相關硬體將獲得更好的成長，管理層預計未來五年的複合年增長率將達到45%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財