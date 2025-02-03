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還有機會！威力彩、大樂透頭獎雙摃 下期威力彩頭獎上看9.5億

2025/02/03 22:00

今晚威力彩及大樂透頭獎雙雙摃龜。（記者鄭琪芳攝）今晚威力彩及大樂透頭獎雙雙摃龜。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今晚（3日）威力彩頭獎連28摃，台彩預估下期頭獎獎金上看9.5億元。大樂透頭獎也摃龜，下期頭獎保證1億元；春節大紅包則開出18組、總中獎注數20注，其中16組為單注中獎、各得100萬元，2組為2注均分；春節小紅包開出22組、總中獎注數為25注，其中20組為單注中獎、各得10萬元，1組2注均分，1組3注均分。

台彩表示，大樂透春節加碼已實施11期，480組100萬元春節大紅包和800組10萬元春節小紅包獎項已送出近半數獎額，截至本期為止，累積開出春節大紅包251組、剩餘229組，累積開出春節小紅包395組、剩餘405組，下期（4日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

本期威力彩中獎號碼第一區「04、07、15、31、33、36」，第二區「06」。今彩539中獎號碼「04、16、21、23、37」；39樂合彩中獎號碼「04、16、21、23、37」。本期3星彩中獎號碼「212」；4星彩中獎號碼「2062」。

另，本期大樂透中獎號碼「07、20、29、32、33、39」，特別號「47」；49樂合彩中獎號碼「07、20、29、32、33、39」。春節大紅包中獎號碼「10、15、16、17、20、32、43、48、49」，春節小紅包「35」。

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