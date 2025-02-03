紐約冬季成衣布料展 5台廠3天創近3300萬商機

紡拓會表示，今年度的美國紐約冬季成衣布料及輔料展覽會中，5家參展台廠在3天展期吸引200個買主洽商，預估創造的商機高達100萬美元。（紡拓會提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡拓會持續向國際品牌商推廣台灣紡織業的成衣代工與布料實力，該會今天表示，今年度的美國紐約冬季成衣布料及輔料展覽會（Texworld NYC）中，5家參展台廠在3天展期吸引200個買主洽商，預估創造的商機高達100萬美元（約新台幣3299.88萬元）。

紡拓會指出，本次展會有來自17個國家、280家廠商參展，展出3日吸引超過3250位買主參觀，台灣館展區共徵集帛諦、毅荃、光容、南緯、大正刺繡等5家廠商參展，產品涵蓋創新布料、機能性面料、刺繡、蕾絲副料、成衣配件等多樣化內容，向國際展現台灣紡織產業的卓越品質與創新實力。

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紡拓會觀察，此次造訪展會的國際買主涵蓋美國頂級品牌、零售商、批發商、自有品牌、成衣配件製造商、時尚設計公司，包括 Spanx、Macy’s、Target、Ralph Lauren、Tommy Hilfiger、Walmart、Aerie 和 Calvin Klein 等國際知名企業。主辦單位透過多場研討會，聚焦全球時尚趨勢、消費者行為、永續發展等議題，為業界提供市場洞察，促進知識共享。

紡拓會提到，紐約成衣布料及輔料系列展覽會是美國東岸最具規模的紡織成衣專業展，也是我國紡織業者開拓美國紡織品市場的重要平台。後續還將組團參加7月22日至24日的「2025美國紐約夏季成衣布料及輔料展覽會」，期待更多台灣紡織業者實現更多商業合作，開拓國際市場。

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