廣達迎金蛇年 林百里定調重大發展方向

廣達董事長林百里林百里表示，旗下雲達（QCT）正在聚焦6G通訊與邊緣運算技術，將為智慧醫療、智慧製造、智慧城市等領域提供全面性的AI解決方案。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕輝達（NVIDIA）AI伺服器重要合作夥伴廣達（2382）迎向金蛇年，管理團隊持續深耕人工智慧領域，董事長林百里看好集團在AI大潮浪起之下能夠迎風而上，定調「接下來的重大發展會是AI解決方案」，以及為此提供相應的基礎設施能量。

對於人工智慧技術的前景，林百里認為，AI資料中心將為AI邊緣運算提供有力的支持，若以醫療院所為例，許多醫療行為都需要非常快速的反應時間，因此，在雲端AI的幫助之下，未來醫院將走向採用具有高度可靠性的本地AI運算技術。

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關於廣達集團在AI創新浪潮當中的市場定位，林百里表示，旗下雲達（QCT）正在聚焦6G通訊與邊緣運算技術，將為智慧醫療、智慧製造、智慧城市等領域提供全面性的AI解決方案。為了朝著這樣的方向前進，則需要相對應的基礎設施能量，這也會是廣達日後的發展重點之一。

林百里先前於龍年接近尾聲時，曾公開重申廣達是憑藉著深厚的底蘊，才能在AI伺服器市場乘風破浪，而輝達執行長黃仁勳在農曆新年前訪台之際，除了透露今年可望釋出AI超級電腦，也在宴請供應商時與林百里互動熱絡，令外界看好雙方合作將繼續深化。

按照廣達現階段計畫，今年第3季將配合輝達新品發布步調，陸續開始向市場供應GB300伺服器，此外，儘管美國總統川普向墨西哥課徵25%關稅，但由於集團2年前就開始佈局美國當地的伺服器產能，因此壓力相對較小，後續還要擴增約600名研發人力，仍看好AI軟硬整合之下，會需要更加堅實的伺服器能量以支撐整體市場成長。

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