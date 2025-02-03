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超微面臨2大挑戰 引發在AI競賽地位質疑

2025/02/03 20:47

超微在人工智慧晶片競賽中面臨2大挑戰，分別是大型科技公司轉向客製化晶片的需求，以及輝達在晶片市場的絕對主導地位。（彭博）超微在人工智慧晶片競賽中面臨2大挑戰，分別是大型科技公司轉向客製化晶片的需求，以及輝達在晶片市場的絕對主導地位。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透報導，晶片設計公司超微（AMD）在人工智慧晶片競賽中面臨2大挑戰，分別是大型科技公司轉向客製化晶片的需求，以及輝達在晶片市場的絕對主導地位。

超微將於週二（11日）公佈去年第4季業績，屆時投資者將密切關注該公司的人工智慧策略，因為包括微軟、亞馬遜和Meta大型科技公司轉向客製化矽片，引發投資人對超微在人工智慧基礎設施競賽中的地位的質疑。

分析師預計超微去年12月營收將成長22%以上，達到75.3億美元，但該公司的成長前景受到輝達在AI晶片市場的主導地位以及微軟、亞馬遜和Meta等巨頭開發客製化晶片的趨勢的影響。Gabelli Funds的分析師Ryuta Makino表示，投資者認為「客製化矽片和輝達是未來的AI晶片市場的主導這，所謂客戶矽片是指為特定客戶設計的客製化晶片，與現成提供的處理器不同。

微軟、亞馬遜和Meta等科技巨頭正投入越來越多的資源來開發自己的矽片，以處理GenAI所需的大量數據，這3家公司去年都推出了新的AI晶片版本。

這也促進博通和Marvell Technology的銷售，這兩家公司為所謂的超大規模企業提供客製化的AI處理器。

此外，根據報導，中國人工智慧新創公司DeepSeek的模式可以以更低的成本匹敵或超越西方競爭對手，這也引發人們對人工智慧基礎設施預計巨額支出的擔憂，而人工智慧基礎設施支出一直推動著晶片製造商股價上漲。

技術顧問公司Creative Strategies執行長Ben Bajarin表示，輝達目前在AI晶片市場佔據多數市場，而其專有的CUDA軟體（大多數開發商的標準）可能有助於緩解輝達對日益增長的客制化晶片採用的影響。更換晶片供應商的成本高昂，這將對超微深入進入市場構成巨大障礙。

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