彰銀董事長胡光華拋出8策略 今年獲利可望破新高

彰銀董事長胡光華（右）與總經理周朝崇共同主持2025年彰銀新春團拜。（彰銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕彰銀去年稅前盈餘增加百億元，業績表現亮眼，彰化銀行董事長胡光華指出，今年將以「擴大雙翅膀」為核心，以「調結構、拉利差、增手收、重協銷、強財務、擴數位、顧品質、守法遵」為策略，盼能創造股東、客戶、同仁及社會的最大利益與價值。總經理周朝崇則表示，相信彰銀今年盈餘可創歷史新高。

彰銀今日舉行新春團拜，由胡光華與周朝崇共同主持，與總行、子公司各級主管同步連線至各營業單位視訊拜年。

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胡光華在致詞時表示，2024年在大家齊心努力下，經營績效亮眼，自結累積稅前盈餘創下183.54億元的佳績，同時在各項業務成長之際，資產品質良好，整體逾放比率穩定，覆蓋率也逐步提升。

他說，去年除核心業務穩定成長，業績表現亮眼外，亦榮獲國內外知名機構多個奬項的肯定。今年是彰銀創立120年，將以「百廿傳承 再創巔峰」為主軸，以「擴大雙翅膀」為核心，以「調結構、拉利差、增手收、重協銷、強財務、擴數位、顧品質、守法遵」為策略，積極落實各項具體行動方案，不斷精益求精、追求卓越，創造股東、客戶、同仁及社會的最大利益與價值，邁向永續共榮共好。

周朝崇致詞時表示，彰銀去年稅前盈餘183.54億元較2023年增加百億元、逾放比率更是從2020年底0.38%大幅改善為0.16%，維持良好的資產品質，這都要仰賴全體同仁們的努力。他並指出，以目前開門紅的狀況，相信今年盈餘可望破歷史新高，勉勵大家齊心協力、團結合作。

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