長聖1月營收5951萬元 年增11％創同期新高

長聖1月營收創同期新高。（長聖提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕再生醫療公司長聖國際生技（6712）今日公告1月營收達5951萬元，較去年同期成長11.23 %，創同期新高，不過相較去年12月營收，月減達53%。長聖去年累計營收9.39億元，較前年的7.59億元成長23.6%，再創歷史高峰。長聖預估2024年的稅前每股盈餘將上看6元以上，並計劃全數配股配息，以回饋股東支持。

長聖總經理黃文良表示，由於長聖的細胞治療產品廣受醫師和患者好評，進而推動細胞受託開發製造（CDMO）業務蓬勃發展，目前訂單能見度已延伸至第四季、合作醫院數及合作細胞治療項目持續擴大，2025年營運樂觀，預計公司今年營運將再創新高。

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長聖持續拓展新藥產品線，已雙軌進行幹細胞與帶有靶向外泌體來改變心肌梗塞治療模式，旗下異體臍帶間質幹細胞UMSC01雙途徑注射治療受損心臟，目前已進入第二期a臨床試驗且為台灣第一家以幹細胞治療心肌梗塞進入二期再生醫療業者，並完成10位病患施打。

展望未來，長聖表示，將持續專注於再生醫學技術的創新與突破，透過再生醫療技術，為癌症與重大疾病患者帶來更有效的治療方案。

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