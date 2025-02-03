搶買輝達新顯卡！中國黃牛湧秋葉原 「翻牆、插隊」爆混亂

日本東京秋葉原一家電腦零件販售商，當天下午發放RTX 5090購買抽籤券時，現場擠到水洩不通，甚至擋住車道。（翻攝自X）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）全新顯示卡RTX 5090在1月30日全球開賣，在各地引發搶買民眾大排長龍。然而，日本東京秋葉原一家電腦零件販售商，當天下午發放RTX 5090購買抽籤券時，吸引超過400人前往排隊，當中有許多是中國人，不料，卻有中國遊客為了搶買顯示卡，竟然還翻牆插隊、踩壞招牌，讓當地居民怨聲連連。

綜合外媒報導，位於日本東京都千代田區秋葉原的電腦零件販售商「電腦工房秋葉原零件館」宣布，將預定1月30日晚間起限定販售超人氣的輝達顯示卡GeForce RTX 5090，向排隊的前100人發放抽籤券，限定販售10組商品，沒想到才不到下午3時，就聚集大量排隊等候的顧客，場面陷入混亂。

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中國遊客爬樹、翻過圍牆。（翻攝自X）

然而，店家在發放購買抽籤券時，出現2位疑似中國籍的男女，直接「爬上隔壁幼兒園圍欄」，想要翻牆插隊，最終在店員勸阻下才離開。

有日籍顧客表示，在一長串缺乏秩序的排隊人龍中，到處都可以清楚聽到中文，顯示許多中國人在這裡排隊等候購買輝達新出的顯示卡，這群人不斷拿出手機講電話，似乎正在與電話另一端指示購買的人交談。

此外，還有中國人甚至攀爬上幼稚園的柵欄，還踩壞圍欄上的招牌，幸好當天並沒有學童或是教職員受傷，而店家也發表聲明向幼稚園致歉。

店家也向日媒指出，儘管緊急派出25名員工管控秩序，但場面仍然亂到一度無法收拾，因為高達8成的排隊顧客都是外國人，語言根本不通。

附近一間幼稚園慘遭「拆招牌」。（翻攝自X）

有日媒報導分析，這群排隊人潮大多是來自中國的代購買家，他們趁春節期間前往日本，儘管輝達GeForce RTX系列顯示卡在中國也有販售，但受到美國半導體出口管制政策影響，在中國只能購買AI功能受限的閹割版，因此即便在日本以50萬日圓販售，在中國的富裕階層仍願意以高達4、5倍的價格收購完整版，因此才能吸引代購買家願意現場排隊守候。

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