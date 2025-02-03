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萊爾富福袋第2名「台積電股票」幸運兒 獎落淡水台電宿舍店

2025/02/03 18:43

萊爾富第1名「台積電股票」幸運得主張先生今天也現身萊爾富總公司樓下的北市湖鑽店領獎。（萊爾富提供）萊爾富第1名「台積電股票」幸運得主張先生今天也現身萊爾富總公司樓下的北市湖鑽店領獎。（萊爾富提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕是你嗎？萊爾富春節福袋頭獎「台積電股票」第2名幸運兒獎號開出，獎落「淡水台電宿舍」店，幸運得主中獎的抽獎編號為「146129」，根據3日台積電收盤價，每張股票價值約107萬元。

萊爾富今天下午3點，在萊爾富Facebook官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」進行公開直播，抽出第2名「台積電股票」幸運得主，中獎名單將於2月4日前公告於萊爾富官網、萊爾富Facebook官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」，並以簡訊通知中獎者。

中獎者須自行上萊爾富活動官網下載「機會中獎回函」，並於指定日內配合辦理中獎回函、贈與股票轉帳等事宜，中獎之所得稅將以辦理贈與股票轉帳的前一日收盤價為準。

萊爾富表示，這名幸運兒獎落在新北市淡水區的「萊爾富台電宿舍店」，這名幸運民眾買了10張100元的發財卡，其中1張就抽中萊爾富春節福袋的頭獎「台積電股票」1張，萊爾富也預計於2月11日下午4時至6時於「萊爾富台電宿舍店」舉辦商品外賣活動與民同慶。

萊爾富金蛇年的「春節福袋」頭獎下重本祭出「台積電股票」共3張，除了看好護國神山的魅力，股票市值已突破千元關卡，加上穩定的配息，對很多民眾來說既有增值、保值的功能，也能當圓夢金，是物超所值的新年大禮。

萊爾富也提醒，下次抽出第3張頭獎「台積電股票」的時間為3月10日，如果民眾手上有「春節福袋」還沒登錄序號「抽台積電股票」，一定要在2025年3月7日前掃描QR code至指定活動頁，加入會員並完成登錄序號，才可享有抽獎資格。

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