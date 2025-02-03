蛇年開盤股匯重挫！台幣一度大貶近5角、收32.968元

新台幣一度大貶近5角，最後收32.968元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕農曆春節期間中國AI模型DeepSeek橫空出世，震驚AI圈，加上川普終於還是宣布對中、墨、加課徵關稅，全球貿易戰即將開打，引發市場對全球經濟與通膨升溫疑慮，週一亞洲股匯市同步重挫，台股一開盤即跳空下跌逾千點，新台幣兌美元匯率應聲貶破33元整數大關，一度狂殺近5角，午後在央行積極進場調節下，貶幅收斂大半，最後收在32.968元、貶值2.86角，成交量爆出26.9億美元大量。

台股今日由台積電領跌，收在收在22694.71點，下跌830.70點，三大法人合計賣超850.58億元。其中，外資賣超743.96億元，創史上第8大賣超金額。

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新台幣匯價一早先是反應美元在連假期間的漲幅，以32.79元、貶值1.08角開出，隨後跌點擴大，並一舉摜破33元、最低觸及33.158元，寫下近9年新低，貶值4.76角，為史上新春開紅盤第二大貶幅，午後貶勢開始收斂，最後在央行聯手出口商拋匯下，收盤站回32字頭。

匯銀主管指出，台北股匯今日不止反應春節期間美國科技股跌幅、美元升值，還要消化週末川普宣布對中、加、墨三國進口商品加徵關稅，恐引發全球貿易大戰的擔憂，以及川普恐對台灣半導體課徵關稅的不確定性，諸多利空齊發，使台北股匯同步重挫。

儘管台北股匯短線大跌後，尾盤都出現收斂，不排除恐慌性殺盤後有機會出現反彈，然而，前提是台積電在美國ADR要先止跌，外資熱錢不再瘋狂匯出，且後續還要持續關注川普關稅政策是否擴大，另外，市場也關注美國本週將發布的非農就業數據變化與聯準會官員的談話。

根據央行公布下午4點匯價，從1月24日至2月3日期間，美元指數大漲1.93%、韓元重挫2.6%，為最弱亞幣。新幣也大貶1.4%，台幣貶幅0.87%居中，日圓貶幅0.16％，人民幣離岸價雖然也大貶，但是在岸價幾乎維持平盤。

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