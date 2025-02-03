美國人對經濟、股市更樂觀 勝於過去十年

蓋洛普民調顯示，美國人對美國經濟和股市更加樂觀。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕蓋洛普民調顯示，美國人對美國經濟和股市更加樂觀，對通膨和借貸成本下降的信心，也比過去十多年任何時候都要高。

蓋洛普稱，根據1月前兩週對大約1000名成年人進行的電話採訪，約53%的美國人預測未來六個月美國經濟將成長，這個數字比2005年以來的任何一項民意調查都要高。

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約有52%的受訪者認為未來幾個月通膨率將上升，但這一比例則是2003年以來最小的一次，而33%的受訪者（創歷史新高）表示，他們預計通膨率將下降。約41%的人預計利率將下降，高於預計借貸成本上升的35%的人。

這種積極的經濟前景與聯準會許多經濟學家和政策制定者的看法基本一致，他們在2022年和2023年升息以對抗高通膨，並隨著通膨改善和勞動力市場降溫，在去年年底開始降息。

大多數聯準會政策制定者預計今年美國經濟成長率將在2.1%左右，低於2024年的2.8%，但高於長期趨勢。

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