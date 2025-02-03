0050修訂契約內容 市場預期迎來分割

不僅降費用率，0050修訂契約內容暗藏啟動分割。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕元大臺灣50（0050）於農曆年前宣布調降費用率，同時修訂部分契約內容，最後一條條款赫然出現「本基金受益憑證進行分割與反分割前，需經本基金受益人會議通過及金管會核准後始得向台灣證交所申請辦理....」，透露出元大投信不僅只調降0050費用率，市場預期接下來有機會迎來分割。

不少投資達人戲稱「懶人投資法就選0050」，更有達人表示「買0050不僅無腦更是無敵」，0050去年全年含息報酬率高達49%，近10年來漲幅更超過320%，唯一缺點就是，0050股價高達200元、買一張要20萬元，不免讓小資族覺得「好貴」。

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因此元大台灣50反1（00632R）去年順利進行「反分割」後，提高市場預期讓0050「分割」的可能性，也就是說，現在買一張要20萬元，若分割比例為1:10，直接切成10份，那麼小資族買一張就只要2萬元。

法人分析，雖然小資族想購買0050，也能夠透過「定期定額」或「零股」方式，不過，每個月扣款3000元或是5000元，或是購買零股，都將使得手中單位數無法湊成「張」，賣出的時候稍嫌麻煩，因此，若0050啟動分割，將可有效吸引更多年輕族群進場。

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