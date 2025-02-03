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台銀：金價震盪加劇、持續關注川普言論

2025/02/03 16:02

台銀：金價震盪加劇、持續關注川普言論台銀表示，金價站上每盎司2800美元後，預期走勢將震盪加劇。（路透社）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普上任2週後，國際金價站上2,800美元，創下歷史新高，後續金價怎麼走？台灣銀行最新報告指出，金價上週突破2,800美元後，出現短線獲利回吐賣壓， 目前各國及市場焦點仍在2月生效後的關稅政策後續發展以及川普言論、非農就業數據等，預期金價走勢將震盪加劇。

台銀指出，川普1月20日走馬上任後，當周金價就一度逼近2024年10月創下的歷史高點。上週（1/27~1/31）川普將如期於2 月對墨西哥和加拿大的進口商品徵收25%的關稅，對中國商品加徵10%的關稅，墨西哥、加拿大立刻予以反制，引發市場對全球經濟增長和通膨上漲的擔憂，促使避險資金流入金市，推升金價一舉突破2,800美元至2,817.23美元之歷史高點，之後漲多 拉回至2,801美元附近。

觀察技術指標及線型，上週金價週K線為連續第5週上漲，日K線顯示金價持續於短中長期移動均線上方移動，技術指標KD、 RSI於高檔超買區，MACD開口向上，市場仍持續反應貿易戰對市場造成衝 擊之不確定性，然金價上週突破2,800美元後，出現短線獲利回吐賣壓， 金價走勢將出現震盪加劇。

台銀認為，本週市場關注焦點為各國及市場對將於2月生 效的關稅政策之後續發展及川普之言論;另外，美國1月ADP及非農就業數 據為市場判斷美國經濟榮枯之重要依據，亦為觀察重點。

目前看金價支撐因素有三，包含技術面上金價週線連5紅有利金價支撐外，基本面上有印度婚禮季將使條塊需求回溫以及是場面部分，川普關稅政策恐觸發全球貿易戰擔憂。

利空因素同樣有三，從基本面來看，2025年全球央行購金力道未能如2024 年強勁。市場面上，川普政策仍令美聯準會降息不確定性升高。在技術面上，金價日KD、RSI 處超買區。

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