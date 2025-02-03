基本工資調漲、年節效應 1月消費信心創逾半年新低

受到基本工資調漲、年節效應影響，1月消費信心創下新低。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕中央大學台經中心今天公布1月消費者信心指數，總指數為72.54點，與上月相較顯著下跌2.07點，創下2024年6月以來新低。中央大學經濟系教授吳大任表示，物價水準指標下降幅度最多，主要受到基本工資調漲、年節效應影響。

消費者信心指數以100作為榮枯線，低於100表示偏向悲觀，高於100則偏向樂觀。本次調查中，6項分項指標全數下跌，包含物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久性財；若從絕對水準來看，僅1項指標（購買耐久性財）偏向樂觀。

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其中，下降幅度最多的指標為「物價水準」，創下2024年7月以來新低。吳大任表示，主因是元旦起調升基本工資，部分產業若聘雇大量工讀生、臨時工，人事成本隨之增加，多少會反映到產品售價；另一大因素則是年節效應，許多產品和服務在農曆年節期間會短暫上漲，但過完年就會調回原來的價格，預料2月後物價信心會慢慢恢復正常，上半年物價最大的變數是電價是否會再度調漲。

「投資股票時機」則是下降幅度第二的指標，創下2024年5月以來新低，吳大任推測美國總統川普的貿易政策是主因，川普希望台灣優質的晶片製造商可以到美國投資，祭出高關稅的手段，廠商若在美國以外的地方生產，相關產品進入美國就要被課高關稅，而川普在美國國內則降低公司稅，創造誘因讓台灣企業去美國投資。

他解釋，對台灣來說，如果晶片相關產品被課徵更高的關稅，首當其衝就是影響出口相關企業的表現，接下來金融市場的波動可能比過去還要更大，川普希望製造業重回美國，全面性的課徵關稅，台商不論把生產線移轉到哪都很難避免。

此外，民間投資也是經濟成長的重要元素，若未來台灣半導體廠評估在美國生產比較有利，將高階製程移往美國生產以避免關稅，民間投資就會發生在美國而不計入台灣，進而影響對台灣經濟成長的貢獻，必須密切關注。

值得注意的是，「購買房地產時機」指標前一個月為4年多來首度由樂觀轉為悲觀，1月雖然仍在悲觀區間，但微幅上升0.13點至99.97點，有止跌跡象。吳大任認為，因為美國貿易政策對台灣出口的影響具有不確定性，台股的風險加大，因此資金有可能會撤出股市轉往房地產，未來可能進一步讓房市止跌。

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