和泰汽車元月拿下車市近半市佔率 董事長黃南光：好的開始

月新車掛牌量出爐，全台新車掛牌量達3萬5,064輛，和泰（2207）汽車代理的TOYOTA與LEXUS雙品牌1月合計掛牌量達1萬6351輛，創14年來次高，市佔率更高達46.6%。 （和泰汽車提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕元月新車掛牌量出爐，全台新車掛牌量達3萬5064輛，和泰（2207）汽車代理的TOYOTA與LEXUS雙品牌1月合計掛牌量達1萬6351輛，創14年來次高，市佔率更高達46.6%，相當於元月全台灣每賣出2輛新車，就有1台是和泰汽車賣出去的。

和泰汽車表示，雖然元月新車總市場受到農曆年假較早，導致工作天數減少，以及部分消費者提前準備過年影響，總市場掛牌量3萬5064輛，較去年同期衰退22%。

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但龍頭車廠和泰汽車雙品牌1月掛牌量逆勢成長6.5％，其中TOYOTA 1月掛牌量1萬2760輛，年增3.9%，單一品牌市占率36.4%；Lexus 1月掛牌量3591輛，年增16.7％，在豪華車市場佔有率達36.7%，拿下第1。

今天是農曆春節後開工第一天，和泰汽車董事長黃南光及總經理蘇純興也率領一級主管舉行新春團拜，和泰汽車董事長黃南光表示，和泰汽車1月拿下車市高市佔率，幾乎佔台灣車市一半，創歷史新高，是個很好的開始。

他指出，回首去年，和泰汽車全年營收及車輛販賣台數，獲利表現亮眼；公司也持續優化移動業務，集團在MaaS業務的推展上，滿足顧客的各項需求，以創新思維進行數位轉型。

今年是蛇年，蛇又稱小龍，在傳統文化中象徵智慧、靈巧與變革，充滿前瞻與進取的精神。展望2025年，期許員工們持續發揮敏捷思維與靈活應變的能力，迎接市場挑戰，攜手共創移動服務新未來，前進下一個更耀眼的里程碑。

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