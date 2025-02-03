美銀示警美股3大風險 建議投資這2地

美銀首席投資策略師哈奈特表示，美國股市在全球舞台上表現優異的日子即將結束，主要是中國AI新創公司DeepSeek對全球科技股帶來挑戰、移民數量急劇下降以及政府提高關稅。（資料照，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普重返白宮，強調以「美國優先」為主軸，帶來川普2.0經濟政策影響全球，更對多國祭出關稅政策。對此，美銀首席投資策略師哈奈特（Michael Hartnett）表示，美國股市在全球舞台上表現優異的日子即將結束，並強調可以將目光放遠至2個市場，分別是歐洲與日本。

《Business Insider》報導，哈奈特表示美國股市的優異表現即將結束，原因有3個，包括中國AI新創公司DeepSeek對全球科技股帶來挑戰、移民數量急劇下降，以及政府提高關稅。

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哈奈特指出，對美國科技業因DeepSeek造成意外重創，這家中國人工智慧公司大張旗鼓地發布其R1模型，因為它似乎可以與ChatGPT 的性能相媲美，生產成本明顯更低，能源使用效率更高。投資者開始質疑，科技公司投入在人工智慧基礎設施的所有資金是否能產生他們所期望的利潤，哈奈特認為答案是否定的，「DeepSeek意味著AI資本支出回報預期將達到頂峰。」

另外，哈奈特之所以認為美股無法跑贏全球股市，原因在於美國政府支出放緩，且移民水準也將下降。過去5年來，美國的財政支出遠高於趨勢水平，有助於推動市場表現優異。但自川普總統上任，試圖發布政府支出暫停令，導致股市走向有所變動。

過去幾個月，美國的移民數量急劇下降，哈奈特強調，2024年美國人口將增加330萬，其中270萬是來自移民。根據數據分析顯示，2019年至2024年3月期間，78%的就業成長來自移民，較低的移民率可能會減緩就業成長並阻礙經濟擴張。

哈奈特進一步表示，目前全球市場上有2國都有可能突破跌勢，分別是歐洲與日本，「投資者全盤押注於美國例外論，錯過了廉價、不受歡迎的日本和歐洲銀行股的新長期牛市。」日本銀行的股價仍比1980年代的高點低74%，歐盟銀行的股價比2007年的高點低67%。

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