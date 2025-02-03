川普關稅戰亞幣全面淪陷！印度盧比創史低最慘（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週末宣佈2月4日起，對墨、加拿大與中國3國正式加徵關稅，受此消息激勵，美元指數狂飆，週一觸及109.88美元，漲逾1%，隨著美元狂飆，亞幣全面淪陷，其中又以印度盧比兌美元最慘，觸及87.3，創史上新低。

CNBC報導，川普對中國輸美出口產品徵收10%的關稅後，中國離岸人民幣兌美元匯率下跌觸及7.3631，截至台北時間15點21分，報7.34，貶0.29%。

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在亞幣中又以印度盧比最慘，隨著國家經濟成長放緩，要求降息的呼聲也越來越高，加上美元狂飆，盧比週一109.88美元，漲逾1%。

日圓兌美元，一度觸及155.882，截至台北時間15點25分，報155.542，跌0.26%。

韓元一度觸及1471.8，截至台北時間15點27分，報1477.78，貶0.78%。

至於台幣，則貶破33關卡，觸及33.255，截至台北時間15點28分，報33.073，貶0.41%。

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