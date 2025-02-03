中國快時尚Shein在禁令5年後 重返印度採本土生產模式

中國快時尚電商平台Shein在遭印度政府封禁近五年後，透過與印度最大零售商信實零售合作，正式重返印度市場。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕中國快時尚電商平台Shein在遭印度政府封禁近五年後，透過與印度最大零售商信實零售（Reliance Retail）合作，正式重返印度市場。

綜合外媒報導，據了解，Shein與信實零售簽署了長期授權協議，後者將支付品牌授權費，但雙方並無股權層面的投資。根據協議，Shein將擔任技術合作夥伴，而信實零售則全權負責營運和數據管理。這項合作的安排被視作是回應印度政府對數據安全疑慮的關鍵舉措。

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印度政府在2020年因中印邊境衝突升溫，以數據安全為由封禁了包括Shein、TikTok在內等多款中國應用程式。此次Shein獲准重返，成為少數獲得解禁的中國應用程式之一，其中最關鍵的因素是所有營運數據將完全由印度方面控制，並儲存在印度境內。

為符合印度本土化要求，所有透過該平台銷售的Shein品牌產品均在印度設計和製造。這不僅有助於促進印度紡織業發展，Shein更計劃將印度作為其全球供應鏈的重要來源地。平台目前提供多款平價西式服裝，最低僅售199盧比（約新台幣75元），延續品牌一貫的價格優勢。

Shein印度應用程式於上週六正式上線，短短幾天內已吸引超過1萬次下載。目前配送服務僅限於德里、孟買和班加羅爾等主要城市，但預計很快將擴展至全國範圍。此外，Shein產品未來也將在信實零售旗下的時尚電商平台Ajio上架銷售。

這次回歸印度正值Shein積極布局全球市場之際。該公司計劃在今年上半年於倫敦證交所上市，此前因中國對海外上市的新規定而終止了在美國上市的計畫。目前Shein業務遍及全球150個國家，印度市場的重新開放無疑將為其全球擴張戰略增添新動力。

有專家指出，Shein此次採用的合作模式，或將成為國際品牌進入新興市場的範例，特別是在數據安全和本土化生產日益受到重視的背景下。

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