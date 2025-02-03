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川普關稅、DeepSeek兩大利空！歐美期指接棒重挫逾2％

2025/02/03 14:21

川普關稅、DeepSeek兩大利空！週一歐美期指重挫逾2%（彭博）川普關稅、DeepSeek兩大利空！週一歐美期指重挫逾2%（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球股市籠罩在川普關稅戰與DeepSeek兩大利空下，週一亞股率先中彈，其中又以台股跌勢最重，重挫3.53%，日、韓股跌幅也都在2%以上，至於歐美期貨也全面下挫，那斯達克100、德國DAX跌幅都在2%以上。

隨著DeepSeek橫空出世，及美國總統川普上週六（2月1日）下令從2月4日開始對加拿大和墨西哥進口商品徵收25%的關稅，對來自中國的商品徵收10%的關稅，在兩大利空衝擊下，全球股市從上週起，紛紛出現重挫。

而台股上週因農曆春節，股市暫停交易，逃過一劫，不過，週一台股開盤展開補跌，指數一度跌逾千點，終場跌830.7點，跌幅達3.53%，居亞股之冠，終場收22694.71點。

至於日韓股週一跌勢也不輕，日股截至台北時間14點8分，報38547點，跌1060點或2.68%；韓股則報2451.79點，跌65.58點，或2.61%。

而歐美期貨也籠罩在利空中，在美期指部分，以羅素2000跌勢最重，跌幅達3.01%，報2218.8點，其次那斯達克100跌2.42%，報20957.9點，至於標普500與道瓊指則分別跌1.92%與1.42%。

至於歐洲期貨方面，則以道瓊歐洲50跌勢最重，跌2.34%，報5167點，其次是德國DAX跌2.13%，報21350.5點；而法國CAC40跌1.62%，報7793.1點。

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