軟銀與OpenAI成立日本AI合資企業

軟銀集團首席執行長孫正義宣布，軟銀與 OpenAI成立日本AI合資企業。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕軟銀集團首席執行長孫正義週一（3日）宣布，軟銀將與美國人工智慧公司OpenAI在日本合資成立公司，為企業客戶提供AI服務。

綜合媒體報導，孫正義表示，他已與OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）達成協議，將在日本合資成立一家名為SB OpenAI Japan的公司，雙方公司各佔新公司50%股份。

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不僅如此，軟銀還將每年支付30億美元（約新台幣992.6億元），用在集團公司中部署OpenAI的解決方案。

日前外媒報導，孫正義正加大對OpenAI的投資，計劃向OpenAI投資150億至250億美元（約新台幣4963.3億元至8272.2億元）。

對此，有觀點認為，孫正義對OpenAI的支持，反映出在軟銀技術投資組合價值下跌和一系列引人注目的失誤引發的一段緊縮時期之後，孫正義重新成為一股投資力量。

軟銀3日股價收在9455日圓，跌幅0.47%。

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