美吾華集團旗下3公司 看旺今年表現

美吾華集團今日舉行新春團拜，看好集團三家公司今年營運。圖右四為集團創辦人暨董事長李成家、右三為美吾華副董事長李伊俐、右二為美吾華總經理賴育儒、左三為懷特總經理李伊伶。（美吾華集團提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕美吾華生技集團今（3）日舉行新春團拜，集團創辦人暨董事長李成家表示，放眼2025年，集團旗下三家公司將專注「自有品牌與通路深化合作」、「生技新藥保健齊發」與「智慧醫療影像創新醫材」，持續開創新局。

美吾華（1731）總經理賴育儒表示，回首2024年，實體通路成長率甚至超越網路電商，主因之一是疫情過後，各大實體通路的競爭力大幅提升，並有效運用數位技術來帶動業績增長。

請繼續往下閱讀...

他指出，美吾華已完整布局全國所有指標通路，並透過品牌及產品，深化與通路間的合作關係，2025年也將持續共同衝高實體業績，擴大整體營收。

美吾華副董事長李伊俐表示，公司訂單業績持續暢旺，坐穩台灣領導品牌地位，同時也持續布局海外市場，公司獲得「GMP」、「綠建築標章」雙認證的全新工廠，也已於2024下半年如期完工啟用，大幅提升品質、產能與生產效率，產銷能力同步成長，對2025市場表現深具樂觀。

至於集團旗下懷特新藥（4108）研發的「懷特血寶®」為治療癌因性疲憊症（Cancer-Related Fatigue, CRF）」臨床指引證據等級最高的處方新藥，包含成大、高醫、北榮、馬偕等9成以上的醫學中心在內，共計百間以上醫療院所進藥使用，超過400名腫瘤專科醫師開立處方。

懷特總經理李伊伶表示，隨著醫療進步，癌症已漸漸被視為可長期共存的慢性病，維持癌後生活品質已是重大熱門議題，公司擁有數十年植物藥製程研發的能量基礎，近年已從植物新藥跨入植物保健領域，從前端新藥到病後補養保健，提供病人完整照護。

懷特新藥現攜手義大利百年植萃原料大廠，就公司研發的植物精萃原料進行共同開發，共同搶攻歐美疫後及全球老化保健市場的大健康商機。

集團旗下另一公司--安克生醫（4188）為我國超音波影像AI創新醫材公司，旗艦產品之一甲狀腺超音波輔助軟體「安克甲狀偵® Amcad-UT®」，今年有望納健保給付，正等待共擬會議舉行，若通過將嘉惠更多國人。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法