野生八哥突飛進彩券 中年廚師改刮大面額中100萬

台彩表示，新北市新莊區「西盛阿部彩券投注站」突然飛來一隻野生八哥鳥，結果就有人刮出100萬元。 （台彩提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩表示，1名中年餐廳廚師平時會買幾張300或500元的刮刮樂，但從未嘗試過更高面額的刮刮樂，當天他走進彩券行時看到一隻野生八哥鳥突然飛進來停在刮刮樂櫃檯上，不僅在代理人身邊盤旋，甚至還用小嘴輕啄著她的衣角，突如其來的情境讓他愣了一下，憑著這股直覺買一張1000元刮刮樂試手氣，沒想到幸運刮中100萬元。

據新北市新莊區西盛街「西盛阿部彩券投注站」代理人黃小姐描述，中獎人當時呆住片刻後驚喜大喊：「我終於刮中100萬了！」而彩券行的顧客與店員聞聲圍過來道賀，氣氛瞬間沸騰，而那隻野生八哥鳥，彷彿完成使命般，早已悄然飛走，留下一場驚喜與幸運的趣聞。

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另外，據台南市新營區中正路「必贏企業社」代理人李小姐表示，一群北漂工作的年輕人，約好一起返鄉過年，當天一起去彩券行應景一下，先是購買1張1000元刮刮樂中了1000元，這時李小姐建議他們可以集資買2000元刮刮樂，於是他們合買了1張。

李小姐描述，店員看他們刮完後沒有到櫃檯對獎，一直待在店門口窸窸窣窣，原以為太久沒見面在閒聊，沒想到他們再一次進來店裡，竟然是帶來刮中100萬大獎的好消息，他們非常感謝店員的熱情建議，讓這群北漂青年感受到家鄉的溫暖。

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