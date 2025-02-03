晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

川普對進口藥品課稅 保瑞：產能分散 強化在地供應因應

2025/02/03 13:01

保瑞表示，對美國最新關稅政策已做好萬全準備。圖為保瑞董事長盛保熙。（資料照）保瑞表示，對美國最新關稅政策已做好萬全準備。圖為保瑞董事長盛保熙。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕美國總統川普宣布4日起對墨西哥、加拿大、中國的進口商品徵收關稅，保瑞藥業（6472）今（3）日表示，作為台灣最大製藥出口商，保瑞對美國最新關稅政策已做好萬全準備，憑藉公司全球產能分散的布局，以及去年在美國的併購強化在地供應能力，集團具有靈活應對政策變動的彈性，可大幅降低此次所帶來影響。

保瑞指出，公司在亞洲與北美布局多座製造、包裝與物流設施，透過策略性的產能與供應鏈配置，保瑞能在變動的政經與貿易環境中，持續穩定供應藥品至全球超過100個市場。此外，保瑞的CDMO（委託開發暨製造服務）業務全面採用FOB（離岸價）模式，相關稅務由客戶自行負擔，關稅調整不影響報價或成本結構，有助於鞏固市場競爭力與營運韌性。

保瑞進一步表示，目前美國銷售業務正積極向特殊藥局通路及罕見疾病領域轉型，其中包括近期取得的小兒癲癇藥品Vigafyde口服液，這些新產品多數在歐洲與美國生產，不僅進一步優化產品組合，更是建立符合市場趨勢的商業模式。此策略與公司持續優化CDMO供應鏈分配的核心理念一致，可維持保瑞業務發展的彈性與靈敏度，並與客戶維持緊密合作關係，有助營運穩定成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財