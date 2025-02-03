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平均調幅4.9％ 求職網：78％企業年後擬加薪

2025/02/03 12:55

yes123求職網調查，78%企業年後擬加薪，平均調幅4.9%（業者提供）yes123求職網調查，78%企業年後擬加薪，平均調幅4.9%（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕經過了9天的年假，上班族開工第一天，最關心「今年會不會加薪」？根據yes123求職網調查，已有近8成（78.4%）企業表態，農曆年後有加薪計劃，比例高於去年同期的73.6%，平均規劃加薪幅度近5%，「業務、銷售」及「門市、客服人員」是最有機會被調薪的職務。

為了解開工後的薪資變動狀況，yes123求職網日前進行「蛇年新春開工調查」，調查結果顯示，在可複選狀況下，迎接新春開工第一天，超過75%員工最想對老闆說的話是「可以幫我調薪嗎？」

調查今年企業的調新意願，發現明顯高於去年，合計有78.4%的企業表態，在「農曆蛇年」後有加薪計劃，高於去年同期的73.6%。但其中61.7%屬於「績效式加薪」；僅有16.7%屬於「齊頭式加薪」；企業願意調薪的幅度平均為4.9%，僅有9.9%的公司加薪幅度在「一成（含）以上」。

至於哪些職務較有機會「被加薪」？在可複選狀況下，依序為「業務或銷售人員」（63.2%）、「客服或門市人員」（51%）、「產線作業員」（40.3%），以及「產線工程師或技術型人員」（38.4%）、「研發人員」（29%）、「行銷或企劃人員」（24%）。

觀察此次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌表示，資方對未來景氣樂觀看待，特別是受惠於解封卻缺工的產業，待遇仍有調整空間。對於站在第一線，直接面對客戶、消費者，負責衝刺業績，或是產線操作人員，蛇年的加薪機率，會比其他員工高一些。

「蛇年新春開工調查」，是由yes123求職網於2025年1月10日到1月24日，以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的求職會員（已畢或役畢、免役），有效問卷共1291份，信心水準為95%，誤差值為正負2.73%。企業部分有效問卷共1030份，信心水準為95%，誤差值為正負3.05%。

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