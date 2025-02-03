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川普關稅戰開打 宏碁董座：選擇最有利供應鏈

2025/02/03 12:51

川普關稅戰開打，宏碁強調將選擇最有利的供應鏈。（記者卓怡君攝）川普關稅戰開打，宏碁強調將選擇最有利的供應鏈。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕美國總統川普正式發動關稅戰，針對加拿大、墨西哥加徵25%關稅，中國加徵10%關稅。電腦品牌大廠宏碁（2353）董事長陳俊聖表示，川普加徵關稅確實是surprise，宏碁將選擇最有利的供應鏈，藉此因應美國市場發展，由於各地生產成本不同，未來終端售價多少會受到影響。

陳俊聖今天上午前往宏碁創辦人施振榮家中進行新春開工團拜，陳俊聖表示，宏碁是品牌公司，商業模式是根據最有利的供應鏈、合理的品質、價格和通路做出最好的安排，目前宏碁筆記型電腦主要在中國生產，將重新考慮是否有其他選項，部分桌機則已轉移到美國境內和東南亞生產。

陳俊聖指出，美國是宏碁最大的市場，但不是唯一的市場，目前宏碁在美國短期仍有存貨，宏碁需要選擇最有利的供應鏈，因關稅政策帶來不確定性，面對不確定性，企業必須要站得穩，核心基礎要強，對任何變動就可因應。

陳俊聖強調，今年宏碁在核心事業會更加努力，面對短期挑戰或是長期發展策略，多引擎事業仍然是宏碁發展重點。

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