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焦點股》華碩：瘋搶輝達最新顯卡 股價大漲6％

2025/02/03 12:03

華碩今日盤中股價逆勢大漲逾6%。（記者卓怡君攝）華碩今日盤中股價逆勢大漲逾6%。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕輝達（NVIDIA）最新RTX 5090和RTX 5080顯示卡開賣造成搶購旋風，一卡難求，有望帶動其他顯示卡價格調漲，華碩（2357）今日盤中股價逆勢大漲逾6%，表現出色。

華碩表示，GeForce RTX 50系列顯示卡於1月30日上市，包括本月初CES 2025首度公開亮相的ROG Astral，為旗下全新高階顯示卡，兼具卓越幀率與星際感十足的亮眼外觀，並提供風冷、水冷兩種版本，將為新世代PC帶來超乎想像的震撼性能。

華碩指出，GeForce RTX 50系列，採用NVIDIA Blackwell架構，剽悍的AI運算能力可呈現更生動逼真的圖像；使用者透過NVIDIA DLSS 4，還能倍增效能，高速生成影像，再搭配NVIDIA Studio與獨家ASUS MuseTree應用程式，以實現快速編輯、管理視覺內容，釋放無限創造力；此外，所有型號皆支援NVIDIA NIM微服務，開發者得以藉由相容之系統輕鬆建構AI代理及專業工作流程。

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