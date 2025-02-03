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焦點股》聯亞：DeepSeek橫空出世 殺到跌停

2025/02/03 11:10

聯亞受DeepSeek橫空出世衝擊，殺到跌停。（擷取官網）聯亞受DeepSeek橫空出世衝擊，殺到跌停。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕台股開紅盤重挫，受到DeepSeek橫空出世，加上川普關稅大戰開打，台股盤中狂瀉千點，直接摜破季線與半年線，每20分鐘交易一次的處置股聯亞（3081），受到DeepSeek衝擊，今日以下殺477開盤後，截至9:20分左右，殺到跌停476.5元，截至11點，股價仍鎖在跌停、跌停委賣張數約563張。

聯亞在台股封關當日舉行法說，聯亞指出，今年矽光產品需求非常強勁，有三家以上的雲端服務供應商（CSP）客戶出貨，預期第一季營收可以回到2022年第一季水準，全年逐季成長。

聯亞2022年第一季營收4.51億元，而去年第四季營收2.89億元，換言之，今年第一季營收可望季增56%。

聯亞說，今年矽光產品需求強勁，除美國客戶外，中國CSP客戶的矽光產品也在去年第3季量產，目前客戶都提早下單，甚至有部分客戶希望簽訂1-3年的長期供貨契約，預期800G將成為今年主流，占比超過50%，主要用於數據中心，1.6T今年開始採用，但數量較少。

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