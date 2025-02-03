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焦點股》軟體族群抗震 宏碁資訊、零壹、邁達特一度亮燈

2025/02/03 11:12

今軟體族群股價抗震。（示意圖，路透）今軟體族群股價抗震。（示意圖，路透）

〔記者歐宇祥／台北報導〕農曆春節期間，美國總統川普祭出關稅政策、中國AI模型DeepSeek問世等衝擊一次壓縮，造成今日台股重挫，AI族群一片慘綠，不過資金轉而湧入軟體族群，今日系統整合廠邁達特（6112）、宏碁旗下雲端服務商宏碁資訊（6811）、資安廠零壹（3029）都一度亮燈，凌群（2453）及中小型股騰雲（6870）、華經（2468）表現也強勁。

軟體族群題材一向多元，今年業者多看好AI帶動雲端商機，資安、ESG需求也將維持成長，有望帶動營運。宏碁資訊去（2024）年營收86.9億元、年增15%，創歷史新高，該公司表示，將持續擴大雲端、資安及AI等創新技術的營運服務，挹注成長動能。

零壹去年全年營收184.8億元、年增達33%，也創新高，零壹除資安軟體代理全面，近年也持續搶攻AI、ESG商機，包含與台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）合作，並代理倍力（6874）的碳管理平台「碳管家」等，強化多元佈局，營運有望持續向上。

邁達特去年全年營收則為183.8億元、年減7%，為歷年次高。展望今年，該公司日前表示，企業營運持續邁向智慧化，將積極放大 IT 技術整合和產品組合優勢，並預期雲端、AI、資安、碳盤查4大資服市場商機持續放大、需求仍將維持暢旺不墜，利於營運。

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