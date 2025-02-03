焦點股》台達電：客戶墨國產線慘了 股價重挫9％

台達電AI伺服器電源客戶廣達、鴻海、緯創等輝達重要合作夥伴，全數身陷美墨關稅風暴，連帶影響台達電股價表現。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕AI伺服器電源供應大廠台達電（2308）的客戶廣達（2382）、鴻海（2317）、緯創（3231）等輝達（NVIDIA）重要合作夥伴，全數身陷美墨關稅風暴，連帶引發市場深恐台達電高毛利產品出貨成長受阻，致使台達電股價帶量重挫，截至上午10時37分暫報397元，跌幅9.26%，成交量逾1.2萬張。

台達電觀察，AI伺服器組成的資料中心用電量相當可觀，以美國市場而言，發展至2030年可望達到2024年的2倍，達到400TWh（百萬兆瓦時），而在用電量提升的過程中，散熱需求也將隨之提升，未來新建的AI資料中心大部分都會使用液對液散熱系統，成為集團2025年、2026年強勁的成長動能。

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以AI供應鏈鏈的現況來看，台達電認為，儘管產業在發展過程之中，客戶難免會在確保供貨來源穩定與充足的考慮下，讓上游市場出現競爭者，不過，為了避免營運風險、優化AI伺服器設計工作，客戶終究還是傾向攜手可靠度較高的供應商，台達電後續將滾動式關注市況變化，以及留意美國總統川普的關稅措施。

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