焦點股》英業達：川普加墨關稅 股價應聲倒

英業達近年因應北美客戶需求，於墨西哥重點設置車電、伺服器產線，此次身陷美國總統川普引發的關稅風暴。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕英業達（2356）近年因應北美客戶需求，於墨西哥重點設置車電、伺服器產線，此次美國總統川普課徵墨國25%關稅，英業達連帶受到影響，股價於開紅盤日當天重挫下殺，截至上午10時17分暫報45.35元，跌幅8.01%，成交量超過1.4萬張。

英業達看好旗下AI伺服器業務的成長性，正在墨西哥廠區架設新產線，並視後續需求決定是否在美國本土設置產能，儘管ZT Systems已被超微（AMD）收購，英業達仍繼續掌握原本的7至8成訂單，同時爭取更多新客戶，此外，針對美對中晶片禁令，公司也將跟隨其他同業遵循相關規定。

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綜觀2025年營運大局，英業達預估除了AI伺服器營收繼續成長，筆電、穿戴裝置與車用電子等產品的出貨表現都將優於去年，可望帶動整體業績再創歷年新高，但後續需要持續關注地緣政治變化，以及美國總統川普針對各種貿易項目所祭出的相關政策。

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