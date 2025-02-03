焦點股》鴻海：墨國巨大產線中標 殺聲隆隆

鴻海在墨西哥建立巨大產線，此次面對美國總統川普課徵墨國25%關稅，蛇年開紅盤日的股價走勢與供應鏈共體時艱、帶量下殺。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕AI伺服器出貨量龍頭廠鴻海（2317）在墨西哥建立巨大產線，此次面對美國總統川普課徵墨國25%關稅，蛇年開紅盤日的股價走勢與供應鏈共體時艱、帶量下殺，截至上午10時03分暫報166.5元，跌幅7.5%，成交量超過7.9萬張。

鴻海為應對下游強勁的拉貨力道，在墨西哥建設巨大的AI伺服器產線，不過，由於世界各國積極發展主權AI，管理層研判未來的伺服器產品，會在客戶所在的國家進行本地製造、就近供應，原因在於硬體是建構AI運算能力的關鍵，其安全性問題相當重要，也會持續受到各界的關注。

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以輝達GB200伺服器來看，除了圖形處理器（GPU）、中央處理器（CPU）等晶片屬於半導體晶圓代工的範疇之外，鴻海可供應的元件大概佔8至9成，包括液冷散熱系統當中的各式連接器，除了自有產線的垂直整合能力，也能有效管理、控制相關供應鏈的出貨時程，後續將繼續提升整體元件自製的比率。

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