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中國譴責川普徵收關稅 稱芬太尼是美國自己的問題

2025/02/03 10:26

美國總統川普（Donald Trump）下令，2月4日正式對加墨中3國加徵關稅，以解決類鴉片止痛藥芬太尼（fentanyl）問題。（路透檔案照）美國總統川普（Donald Trump）下令，2月4日正式對加墨中3國加徵關稅，以解決類鴉片止痛藥芬太尼（fentanyl）問題。（路透檔案照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）下令，2月4日正式對加墨中3國加徵關稅，以解決類鴉片止痛藥芬太尼（fentanyl）問題。對此，中國做出回應，譴責美國以芬太尼問題為由對中國加徵關稅，認為毒品危機是「美國的問題」而非貿易問題，敦促美國「進行坦誠對話，加強合作」。

綜合媒體報導，美國總統川普1日簽署行政命令，下令自2月4日起對加拿大和墨西哥輸美商品開徵25%關稅，對中國商品徵10%關稅，以解決類鴉片止痛藥芬太尼和非法移民侵入美國所引發的緊急狀態。消息一出，引發全球關注。

對此，中國外交部發言人週日（2日）做出回應，譴責美國以芬太尼問題為由，對中國輸美產品加徵10％關稅，稱中方對此強烈不滿，堅決反對，將採取必要反制措施，堅定維護自身正當權益。

中國外交部發言人表示，中國的立場是一貫的、堅定的。貿易戰、關稅戰沒有贏家。美國單邊加徵關稅的做法嚴重違反世貿組織規則，不僅解決不了自身問題，更不利於雙方，無益於世界。

中國外交部發言人還稱，中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一。芬太尼是美國的問題。本著人道主義精神，中國為美國應對芬太尼問題提供了支持。應美國請求，中終於2019年宣布正式整類列管芬太尼類物質，是全球第一個正式整類列管芬太尼類物質的國家。中方同美方進行了廣泛的禁毒合作並取得顯著成效，這是有目共睹的。美國應客觀、理性看待和處理自身芬太尼問題，而不是動輒以關稅手段威脅他國。加徵關稅的做法不具建設性，勢必影響並損害雙方今後合作禁毒問題。

最後，中國外交部發言人敦促美國糾正錯誤做法，維護中美禁毒合作得來不易的良好局面，並推動中美關係穩定、健康、永續發展。

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