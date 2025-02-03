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焦點股》緯創：身陷AI重災區 上演百元保衛戰

2025/02/03 10:15

緯創（3231）於台股蛇年開紅盤日身陷AI重災區，開盤跳水摜殺。（資料照）緯創（3231）於台股蛇年開紅盤日身陷AI重災區，開盤跳水摜殺。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕受到美國總統川普課徵墨西哥25%關稅影響，緯創（3231）於台股蛇年開紅盤日身陷AI重災區，開盤跳水摜殺，截至上午9時48分暫報100.5元，跌幅8.64%，成交量超過2.5萬張，即將進入百元大關保衛戰。

緯創預估，今年公司在傳統伺服器與AI伺服器的營收比重將會過半，高於2024年的45%，AI伺服器全年業績繼續倍數成長，而旗下生產的高速交換機已經打入美系網通巨頭供應鏈，若撇除AI伺服器，高毛利產品去年營收已達1500億元，佔總營業額超過10%，其中的服務型解決方案創造的營收，去年更達300億元以上。

此外，緯創過去一年來也攜手台積電（2330）聚焦「系統級晶圓」封裝領域，機器人發展工作也持續增溫中；在個人電腦市場方面，緯創看好後續微軟停止支援Win10作業系統會成為利多因素，疫情期間購入的機種也將陸續進入換機階段，再加上今年AI PC在全球市場滲透率可望達到雙位數百分比，將帶動緯創筆電出貨量。

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