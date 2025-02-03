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關稅戰衝擊！新台幣摜破33元整數大關 一度重貶3.88角

2025/02/03 09:56

關稅戰衝擊！新台幣摜破33元整數大，一度重貶3.88角（記者陳梅英攝）關稅戰衝擊！新台幣摜破33元整數大，一度重貶3.88角（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕農曆春節期間，不僅有中國AI模型DeepSeek橫空出世重擊輝達、台積電ADR，還有美國總統川普發動關稅戰，使台北股匯一早開紅盤即如臨大敵，台股一度重挫逾千點，新台幣兌美元匯率更是狂殺3.88角，直接摜破33元整數大關，目前在33.055元附近，貶值3.73角。

新台幣匯價今早以32.79元、貶1.08角開出，隨後貶破33元，貶勢更擴大至3角以上，最低觸及33.07元，為1月16日以來逾半個月新低。

在農曆春節期間，美元雖然只升值0.29%，不過就在2月1日，美國總統川普簽署行政命令，自4日起對加拿大、墨西哥輸美商品課徵25%關稅、對中國商品加徵10%關稅，立刻引發加、墨兩國報復關稅，同時中國也表達不滿，加上川普也揚言將對台灣晶片課關稅，諸多利空消息一起反應，使美元指數在週一亞洲電子盤再度升至109，非美貨幣幾乎全倒。

台幣一早先是反應假期間美元升值走勢，隨後與亞幣同步重挫。除台幣貶幅逾1%外，人民幣離岸價也大跳水、韓元重貶0.99%、日圓也走跌。

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