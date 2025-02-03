焦點股》廣達：川普引爆新關稅戰 股價炸裂觸跌停

受到美國總統川普課徵墨西哥25%關稅影響，廣達開紅盤日當天股價炸裂下殺。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕輝達（NVIDIA）重要AI伺服器合作夥伴廣達（2382）受到美國總統川普課徵墨西哥25%關稅影響，蛇年開紅盤日當天股價應聲重挫，開盤一度觸及跌停價243元，截至上午9時37分暫報243.5元，跌幅9.65%，成交量超過3萬張。

廣達看好今年旗下雲端運算事業貢獻的營收比重將持續擴大，由於AI伺服器產線自動化程度較高，將可望不會受到農曆春節期間工作天數減少所帶來的影響，公司目標首季針對GB200伺服器放量出貨。

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由於AI伺服器與相關大語言模型持續迭代，廣達預估將擴增大約600名研發人力以迎接機會，集團2年前開始佈局美國產能，未來壓力相對較小，預計第3季開始向市場供應輝達（NVIDIA）GB300伺服器。

筆電方面，從季節性變化來看，筆電出貨低谷期會落於每年的第1季，並從第2季起恢復成長，至第3季邁入旺季階段，預估今年筆電出貨年增個位數百分比，實際情形仍需觀察終端市場對於今年AI PC新品的使用反應。

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