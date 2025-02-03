焦點股》聯發科：無懼大盤狂瀉 逆勢創天價

聯發科今日開低走高，盤中上漲逾3%。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕台股今日開紅盤，遇到DeepSeek與川普祭出關稅戰衝擊，加權指數早盤大跌千點，IC設計龍頭聯發科（2454）獲得美系外資看好，認為DeepSeek有望為AI手機帶來殺手級APP，催化AI手機換機潮，近來有機會看到天璣9400與8000系列出現急單，首季營收淡季不淡，僅季減3%，維持買進評等，目標價1688元。

聯發科今日股價開低走高，買盤積極卡位，截至9:30分左右，聯發科股價上漲3.41%，暫報1515元，再創掛牌新高。

請繼續往下閱讀...

美系外資分析，中國DeepSeek崛起，有望為中國AI產業帶來深遠影響，尤其有利邊緣AI應用，相對於其他半導體類股來說，近期聯發科或邊緣AI是相對安全的投資所在，因為輝達AI GPU供應鏈可能因中國禁令與GB200組裝問題相關利空影響。

美系外資預估，中國手機供應鏈有望受惠補貼條款，人民幣6000元及以下的機種可獲得補貼，正好對應到聯發科天璣9300系列，此外，天璣9400與8000系列有望見到部分急單，預估聯發科首季營收有望季減3%，優於過去季減5-10%的表現，去年第四季與今年首季毛利率有望維持在48%左右。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法