加國反擊川普新關稅有妙方 ! 專家揭「1利器」 可踩美國痛點

經濟學家建議，加拿大應利用木材出口作為與美國貿易戰的致勝武器。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普發動對加拿大25%新關稅，聲稱美國「不需要」加拿大生產的任何產品，但這點在「木材領域」並不成立。《彭博》引述Vivi Economics首席經濟學家巴雷寧（Jens Peter Barynin）表示，加拿大可將木材作為強大的武器，以「徵收出口稅」來反擊川普的新關稅。

巴雷寧指出，美國境內有足夠的樹木可滿足全美需求，只要「解鎖」華盛頓、俄勒岡和愛達荷州的國有森林，但這樣做將會遭到環保署的激烈抵制與衝突。此外，即使這些障礙得以突破，美國也沒有足夠的加工能力進行新木材加工、運輸，以致美國依賴加拿大所生產的木材、約佔美國需求的25%。

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巴雷寧表示，加拿大決策者應該有信心，即使加拿大實施出口稅，導致木材價格翻倍，但美國市場仍會購買。他舉例，在新冠肺炎疫情期間，美國房價上漲了400%，但市場對加拿大木材的需求仍然強勁，以滿足美國房屋建築市場的需求。

加拿大皇家銀行（RBC）警告，川普新關稅讓加拿大正遭受近一百年來最大的貿易衝擊，恐導致加拿大經濟衰退。

RBC預計，川普新關稅影響時間恐達3年，將會抵消加拿大的經濟成長，其中又以第1、2年的影響最大，預計加拿大GDP將下降-3.4至-4.2個百分點，加拿大的失業率將上升2至3個百分點。

在加拿大行業中，以製造業受影響最大，主要是加拿大製造業約佔加拿大GDP約9%，和對美國貿易總額的70%，但該連鎖反應也會對其他行業產生間接影響。

該報告指出，加拿大與美國貿易額排名前15位的行業，大部分以製造業為主，佔全國總勞動力的近3.1%。

其中，值得注意的1個關鍵領域，是加拿大的汽車行業，該行業與美、墨兩國的融合程度很高，其零組件需進行多次跨境；這意味著，汽車行業的最終產品可能會遭遇「多輪關稅」。

根據Gorton-Caratelli研究顯示，美國汽車製造商依賴加拿大和墨西哥提供80%以上的關鍵汽車零件，其中美國品牌最為依賴該區域供應商。

業內人士指出，加拿大的汽車產業在全球汽車產業鏈中，佔據著舉足輕重的地位，為多個國際知名汽車品牌的生產基地，包括福特、通用和豐田等。

巴雷寧表示，川普新關稅戰中，加拿大不應處於劣勢，應該要採取反擊措施。從貿易角度來看，盡可能地給美國帶來傷害，因為美國也對加拿大這樣做，這就是「貿易戰」。

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