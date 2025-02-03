川普加關稅 ! 彭博 : 美企每天多繳231億元稅款

外媒指出，北美貿易戰爆發了，企業和投資者正在為後果做準備。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普在美國現有的關稅基礎上，再對來自加拿大、墨西哥的進口產品徵收25%、中國徵收10%的新關稅。《彭博》指出，川普採取的新關稅是自 1930年「斯姆特-霍利關稅法」以來，最大規模的關稅徵收，預計很快就引發加拿大、中國和墨西哥宣布採取報復措施。

加拿大皇家銀行（RBC）警告，1930年美國實施「斯姆特-霍利關稅法」（Smoot-Hawley Tariff Act），針對2萬多項進口物品提高關稅，但這項措施導致其他國家採取報復，使得美國進出口大幅縮減，也造成全球經濟一蹶不振。

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《彭博》報導，針對川普執行新關稅，企業和經濟學家批評川普引發了不必要的貿易戰，這做法不僅會推高美國產品價格、抑制美國經濟成長，也是正中美國最大經濟對手的下懷。

華盛頓研究公司Trade Partnership Worldwide發布的新數據顯示，川普對美國三大貿易夥伴採取的關稅行動，可能意味著整體美國企業每日要多繳7億美元（約新台幣231.3億元）的稅款，其中對邊境州的打擊尤其嚴重，例如德州和北達科他州，這也是川普支持率較高的2個州。

荷蘭銀行國際經濟學家詹姆斯奈特利表示，川普提高關稅的新成本負擔將落在美國貧困家庭身上，因為這些家庭的可支配收入通常品，而非服務上。詹姆斯奈特利估算，新關稅恐將為典型的美國4口之家帶來一次性3342美元（約新台幣11萬元）的損失。

加拿大皇家銀行（RBC）指出，現今川普所展開新關稅，是自1930年代「斯姆特-霍利關稅法」以來，最嚴重的貿易衝擊，遠遠超過了2018年的關稅。根據數據顯示，2018年美國平均進口關稅從1.5%上升至3%左右，預計在川普的新政策下，美國平均關稅稅率增至近11%，為1940年代以來最高平均稅率。

《經濟學人》指出，美國要真正縮小貿易逆差，必須進行根本性的經濟改革，提高儲蓄率或減少投資。然而，這兩種變化似乎都不可取。尤其是高投資，對於美國在包括人工智慧在內的新技術領域保持競爭力至關重要。

值得注意的是，倘若美國總是關注貿易平衡，並不會帶來真正的經濟優勢，以現今德國和中國為例，如今兩國都存在著巨大的貿易順差，但卻都陷入了低迷的經濟成長。

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