川普關稅推高新車價 ! 彭博：每輛漲幅將近10萬元

川普新關稅導致汽車價格創下新高。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）對加拿大和墨西哥徵收的關稅，將威脅北美汽車製造商生產，對市場價格造成衝擊，並重創全球汽車業生態。《彭博》指出，川普新關稅衝擊汽車產業，汽車價格將上漲3000美元（約新台幣9.8萬元）創下新高，預估約達2500億美元（約新台幣8.2兆元）的貿易將受到影響。

據報導，川普在上週六兌現了其新關稅計畫，對來自加拿大與墨西哥這2個國家的進口產品徵收25%的關稅，新關稅將於本週二凌晨 12:01生效。這意味著，汽車製造商僅有不到48小時的時間來考慮應對措施。

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《彭博》預計，川普新關稅將「立即」影響了美國每年銷售約1600萬輛汽車中近4分之1的汽車比例。而汽車供應商擔心，川普新關稅生效後，汽車產業鏈「1週內」就會停產，預計數千個工作可能流失。

報導指出，汽車零件在生產過程中，約需跨越美國邊境高達8次之多，這對依賴美、加、墨3國家原料的汽車產業來說，帶來了沉重的關稅負擔。

根據諮詢公司AlixPartners研究，到2024年，這個進口市場總額將達到2250億美元（約新台幣7.4兆元），而川普新關稅，將讓汽車行業增加600億美元（約新台幣1.97兆元）的新成本，而大部分的新成本將會轉嫁給消費者。

沃爾夫研究公司 （Wolfe Research） 的分析師表示，在供應鏈的消費者端，新車的平均價格可能會上漲約3000美元，在價格已接近歷史最高水平的情況下，這將進一步加劇人們的購買力壓力。

《彭博》指出，川普的25%關稅，將使美國汽車製造商陷入困境。美國分析人士警告稱，美國汽車供應鏈要轉移生產和創造新的就業機會恐需要數年時間。

美國最大的汽車製造商通用汽車表示，除非公司能確定轉移生產具有長遠意義，否則不會轉移生產。為應對川普新關稅即將實施，通用正在加快運送該地車輛，以減少加拿大和墨西哥的庫存。

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