晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普關稅推高新車價 ! 彭博：每輛漲幅將近10萬元

2025/02/03 09:48

川普新關稅導致汽車價格創下新高。（彭博）川普新關稅導致汽車價格創下新高。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）對加拿大和墨西哥徵收的關稅，將威脅北美汽車製造商生產，對市場價格造成衝擊，並重創全球汽車業生態。《彭博》指出，川普新關稅衝擊汽車產業，汽車價格將上漲3000美元（約新台幣9.8萬元）創下新高，預估約達2500億美元（約新台幣8.2兆元）的貿易將受到影響。

據報導，川普在上週六兌現了其新關稅計畫，對來自加拿大與墨西哥這2個國家的進口產品徵收25%的關稅，新關稅將於本週二凌晨 12:01生效。這意味著，汽車製造商僅有不到48小時的時間來考慮應對措施。

《彭博》預計，川普新關稅將「立即」影響了美國每年銷售約1600萬輛汽車中近4分之1的汽車比例。而汽車供應商擔心，川普新關稅生效後，汽車產業鏈「1週內」就會停產，預計數千個工作可能流失。

報導指出，汽車零件在生產過程中，約需跨越美國邊境高達8次之多，這對依賴美、加、墨3國家原料的汽車產業來說，帶來了沉重的關稅負擔。

根據諮詢公司AlixPartners研究，到2024年，這個進口市場總額將達到2250億美元（約新台幣7.4兆元），而川普新關稅，將讓汽車行業增加600億美元（約新台幣1.97兆元）的新成本，而大部分的新成本將會轉嫁給消費者。

沃爾夫研究公司 （Wolfe Research） 的分析師表示，在供應鏈的消費者端，新車的平均價格可能會上漲約3000美元，在價格已接近歷史最高水平的情況下，這將進一步加劇人們的購買力壓力。

《彭博》指出，川普的25%關稅，將使美國汽車製造商陷入困境。美國分析人士警告稱，美國汽車供應鏈要轉移生產和創造新的就業機會恐需要數年時間。

美國最大的汽車製造商通用汽車表示，除非公司能確定轉移生產具有長遠意義，否則不會轉移生產。為應對川普新關稅即將實施，通用正在加快運送該地車輛，以減少加拿大和墨西哥的庫存。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財