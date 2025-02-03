以牙還牙！安大略省2/4起「無限期」全面下架美國酒類

安大略省長道格·福特表示，2/4起「無限期」全面下架美國酒類。（擷取自CNBC）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為了回擊美國總統川普對加拿大進口產品徵收25%的關稅，安大略省將從週二（4日）開始「無限期」將所有美國酒類從其政府經營的酒類貨架上，全面下架。

CNBC報導，根據安大略省長道格·福特週日發表的聲明，安大略省酒類管理委員會的門市也將把美國產品從其目錄中刪除，以便其他零售商無法訂購或補貨這些產品。

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福特指出，每年，LCBO（安大略省酒類管制局）銷售價值近10億美元（約新台幣330億美元）的美國葡萄酒、啤酒、烈酒和蘇打水。

LCBO是最大的酒類批發商之一，2023年在安大略省銷售了超過11億公升酒類產品。根據OEC的數據，截至2024年10月，美國酒類第2大出口目的地是加拿大，貿易額為2590萬美元（約新台幣8.54億元）。

LCBO向CNBC提供的聲明中表示，將「無限期」停止所有美國酒類產品的線上和線下銷售，並補充稱，它是安大略省所有美國酒類產品的「官方進口商」。聲明補充道，LCBO目前列出了來自美國35個州的3600多種產品。

就在福特宣布這項決定的幾個小時前，加拿大總理杜魯道宣布對價值1550億美元（約新台幣5.12兆）的美國商品徵收25%的報復性關稅。

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