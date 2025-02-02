高雄彩券行初五開出2注加碼獎項 明晚威力彩頭獎上看8.1億

台彩表示，春節大紅包及小紅包還剩247組及427組。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕大年初五大樂透頭獎順利開出，獎落台中市神岡區「家家福投注站｣，1注獨得1.59億元，明天開獎的大樂透頭獎保證1億元。春節大紅包開出31組、總中獎注數41注，有22組為1注獨得100萬元，8組由2注均分、各得50萬元，另有1組為3注均分、各得33.3萬元；春節小紅包開出29組、中獎注數為36注，其中23組為1注獨得10萬元、5組由2注均分、各得5萬元，另1組由3注均分、各得3.3萬元。

台彩表示，初五高雄市新興區「福壽彩券行｣同時開出春節大紅包和小紅包獎項。此外，有多家投注站頻頻開出加碼獎項，台中市太平區「喜喜公益彩券行｣去年即開出春節大紅包及1.71億元大樂透頭獎，今年分別於1月25日、1月30日及2月1日各開1注小紅包；台北市南港區「瑞冠彩券行｣大年初二至初四，連續3天各開出1注春節小紅包；高雄市林園區「錢旺彩券行｣小年夜開出1注春節小紅包，初一、初四各開出1注春節大紅包，累計今年加碼獎項的開出次數達3次。

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另，桃園市桃園區「億州企業社｣、台南市南區「財富彩券行｣、桃園市蘆竹區「真正旺投注站｣以及高雄市美濃區「金多寶彩券行｣，都在大年初四開出春節大紅包獎項，同時也是今年第2注春節加碼獎項。南投縣竹山鎮「廟口大吉利彩券行｣，去年春節期間曾開出1注春節大紅包，今年大年初二、初四則各開出1注春節小紅包，累計今年也已開出2次。

台彩表示，大樂透春節期間加碼480組100萬元的春節大紅包和800組10萬元的春節小紅包，截至2月2日止，春節大紅包已送出233組、春節小紅包送出373組，分別剩餘247組和427組，明晚（3日）大樂透頭獎保證1億元，還會繼續加開9個春節大紅包獎號和1個春節小紅包獎號。此外，已27連摃的威力彩，明晚頭獎上看8.1億元。

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