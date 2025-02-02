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大樂透頭獎獨得1.59億獎落台中 春節大紅包開出31組

2025/02/02 22:12

今晚大樂透頭獎1注中獎，獨得獎金1.59億元。（記者鄭琪芳攝）今晚大樂透頭獎1注中獎，獨得獎金1.59億元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕大年初五（2日）大樂透頭獎1注中獎，獨得獎金1.59億元，獎落台中市神岡區和睦路「家家福投注站」。春節大紅包開出31組，總中獎注數41注，其中22組為單注中獎、各得100萬元，8組為2注均分、各得50萬元，1組為3注均分、各得33.3萬元。

本期春節小紅包則開出29組，總中獎注數為36注，其中23組為單注中獎、各得10萬元，5組為2注均分、各得5萬元，1組為3 注均分、各得3.3萬元。台彩表示，截至本期為止，累積開出大紅包233組、剩餘247組，累積開出小紅包373組、剩餘427組，下期（3日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

本期大樂透中獎號碼「10、16、25、28、33、37」，特別號「13」；49樂合彩中獎號碼「10、16、25、28、33、37」。春節大紅包中獎號碼「01、06、13、17、21、25、28、35、48」，春節小紅包「40」。

另外，本期今彩539中獎號碼「09、16、29、32、39」；39樂合彩中獎號碼「09、16、29、32、39」。本期3星彩中獎號碼「130」；4星彩中獎號碼「1235」。

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