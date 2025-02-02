關稅不是手段！ 川普追尋「鍍金時代」 要讓美國重拾風華

美國總統川普2月1日下令自4日起對加拿大、墨西哥與中國的輸美商品加徵關稅。圖為川普1月31日在白宮1場行政命令簽署典禮上發言。（彭博社）

〔編譯張沛元／綜合報導〕許多美國總統都曾利用關稅來強行協商，但對川普而言，關稅不是手段，而是目的與重點，是川普追尋的「鍍金時代」（Gilded Age），指19世紀1870年代到20世紀初1910年，美國南北戰爭後的經濟起飛與資本主義迅速發展時期願景的財源。

美國的關稅史可追溯到1789年，時任財政部長的開國元勳漢米爾頓（Alexander Hamilton）將之視為克服草創期的美國面臨的兩大危機，迫切需要增加政府財政收入，以及工業化重度依賴英國的解方。

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時至今日，關稅幾乎已成為談判工具，是政府為了達成某種外交目的，而採取的經濟脅迫手段，或是逼迫他國坐上談判桌的震懾棍棒。但川普1日宣布對墨西哥、加拿大與中國加徵關稅卻不然，因為他看似無意藉關稅達成協議。

值此川普尋求領土擴張以及在戰略上優於中國之際，在他看來，至少目前而言，關稅是鞏固國家財政的一種方法；他在近2週前發表的就職演說中便曾明示，新政府「不會對自家公民課稅以致富他國，而是會向外國課徵關稅與賦稅來致富自家公民」。

川普此舉確實有如漢米爾頓式的幻想，還被包裝在一個頗為挑釁的願景中：美國控制格陵蘭島、重新接管巴拿馬運河，以及世上其他國家都得掏腰包，才能進入全球第一大經濟體美國。

川普在宣布加徵關稅前，曾大讚提高關稅、任期正逢被川普譽為美國史上最富裕的「鍍金時代」的第25任總統麥金里（William McKinley）；他緬懷當年美國產鋼量驚人，承諾會靠關稅讓美國重拾往日風華，但卻漠視該時期也曾發生造成人員死傷的鋼鐵工人大罷工，還有嚴重的種族與性別歧視，以及環境退化。

此外，川普此番加徵關稅的主要論據之一，在於芬太尼（fentanyl）的跨境販運。芬太尼是18至45歲美國人的主要死因，其前驅藥化學品主要在中國製造，再透過墨西哥販毒集團等途徑進入美國。但川普尚未以美國總統之姿，就此與中、加、墨領袖會晤並商討進一步應對之道前，便逕自下令加徵關稅。

對於川普將關稅視為能增加收入的具影響力關鍵工具，或復甦美國國內產業的有效之道，主流經濟學家大抵上抱持懷疑態度，甚至強烈反對川普把關稅當成美國貿易產業挑戰的解方，或作為懲罰他國將芬太尼輸入美國的工具，認為川普誤解歷史，以及忽略拿關稅當護身符的美國產業，常會變得怠惰，以及稍後遭新興競爭對手生吞活剝此一事實。

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