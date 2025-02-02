美對墨加稅衝擊台廠 經濟部：協助台廠視情況調度產線

美國對墨西哥加徵關稅，恐影響在墨台商營運。經濟部將協助台商視情況調度產線與布局。圖為經濟部長郭智輝。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國對墨西哥加徵關稅，恐影響在墨台商營運。經濟部指出，在墨台商主要投資電子製造，多數以美國為目標市場，後續關注美方政策走向，並協助台商視情況調度產線與布局。

經濟部表示，2024年台灣對墨西哥投資項目及出口產品主要是電子製造服務（EMS）相關，且多數仍以美國市場為出口標的。

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經濟部表示，將協助我國業者視情況進行產線調度與投資布局，例如透過本年度SelectUSA等活動籌組代表團，協助台商在布局美國市場的同時，能得到在地政府政策支持，創造台美供應鏈雙贏的商業模式。

至於台灣半導體可能被課徵關稅一事，經濟部重申，台美不僅是互信的民主供應鏈夥伴，也是商業上互惠的供應鏈夥伴，美國設計、台灣代工是台美雙贏模式，所代工的晶片是「半成品」而非最終產品，主要合作對象也是美商。

經濟部說，在半導體製造產能上，對美投資以期能夠更接近美國客戶與市場，也是在川普第一個任期時即開始布局，後續將與美方溝通合作，確保台美產業及國家利益互利發展。

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